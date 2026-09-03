Слепота и онкология: к чему может привести привычка постоянно проверять телефон

Проверять сообщения, новости и соцсети каждые несколько минут — у многих эта привычка уже на автомате. Особенно опасно это ночью, когда человек продолжает смотреть в экран вместо сна. Врач общей практики Елена Костькина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как постоянное использование смартфона может влиять на зрение, сон и выработку мелатонина, связанную в том числе с рисками для здоровья.

«Сам по себе смартфон не является причиной слепоты или онкологических заболеваний. Но если человек регулярно проводит ночи с телефоном, яркий экран может подавлять выработку мелатонина — гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования. Хроническое нарушение этого ритма рассматривается как один из факторов, связанных с повышенными онкологическими рисками», — рассказала Костькина.

По словам специалиста, длительное напряжение глаз при постоянном просмотре экрана может приводить к сухости, жжению, ощущению песка в глазах, головным болям и временному ухудшению четкости зрения. Особенно часто такие симптомы возникают, если человек редко делает перерывы и пользуется телефоном в темном помещении.

Врач посоветовала не брать смартфон в постель и по возможности отказаться от просмотра экрана хотя бы за час до сна. Если полностью отказаться от телефона вечером сложно, стоит снизить яркость и включить ночной режим.

«Главная проблема возникает тогда, когда привычка проверять телефон регулярно отнимает время у полноценного сна. Недостаток сна и постоянное нарушение естественного режима восстановления постепенно отражаются на работе всего организма», — отметила врач.

При этом утверждения о том, что обычный смартфон непосредственно вызывает рак или приводит к слепоте, специалист считает некорректными. При появлении постоянной боли в глазах, заметном снижении зрения, двоении или других необычных симптомах необходимо обратиться к врачу.

Сообщение от начальника поздним вечером способно мгновенно вернуть человека из режима отдыха в рабочий. Но обязан ли сотрудник хвататься за телефон после окончания рабочего дня, и может ли начальник наказать его за молчание? Глава коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин объяснил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что говорит закон.