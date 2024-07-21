Более полутысячи машин третий час не могут заехать на Крымский мост, томясь на адской жаре в очередях

Оперативный канал состояния движения на автоподходах к Крамскому мосту обновил данные по обстановке на 10 часов воскресенья, 21 июля.

Как приводится в сообщении оперштаба, со стороны Краснодарского края в очереди стоят более 500 машин.

«В очереди со стороны Тамани находится 505 транспортных средства. Время ожидания около двух часов», — приводится в сообщении.

При этом со стороны соседней Керчи проехать можно без заторов, очереди перед пунктом досмотра нет, добавили в оперштабе.

Стоит отметить, что в районе Тамани, как сетуют очевидцы в ряде пабликов, сейчас стоит сильная жара до +37 градусов в тени. И тем автолюбителям, у кого нет в машине кондиционера, приходится в салоне авто не сладко.