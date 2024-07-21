Экс-министр спорта Дагестана Магомедов совершил попытку самоубийства в «Матросской тишине»

Магомед Магомедов, являвшийся ранее главой Минспорта Дагестана и экс-мэром Кизилюрта, попытался свести счеты с жизнью в московском следственном изоляторе «Матросская тишина». Напомним, чиновник находится в СИЗО по обвинению в присвоении бюджетных средств и растрате в период с 2012-го по 2021 год. Магомедов был задержан полицейскими 3 октября прошлого года и отправлен под арест.

Как пишет «МК», инцидент с попыткой самоубийства Магомедовым произошел в ночь на субботу, 20 июля. Утром сотрудниками «Матросской тишины» бывший чиновник был обнаружен в камере со множественными ранами.

«Все произошло накануне ночью в камере, где держали обвиняемого по делу о хищении. Около трех часов ночи сотрудники учреждения нашли Магомедова с повреждениями, характерными для попытки самоубийства», — приводится в публикации издания.

После попытки самоубийства Магомедов был экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского. Сейчас о его состоянии ничего не известно.

ФСИН к настоящему времени официально данную информацию с попыткой Магомедова свести счеты с жизнью в столичном СИЗО никак не прокомментировало.