Эксперт оценил шансы найти пропавшего в Босфоре россиянина живым

Шансы на спасение пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова крайне малы. Таким мнением с ТАСС поделился эксперт поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Евгений Слизовский.

По его словам, операция по поиску началась со значительным промедлением, что значительно сокращает вероятность благоприятного исхода.

Слизовский предположил, что причиной исчезновения россиянина могло стать столкновение с другим участником массового заплыва, приведшее к травме головы и потере сознания.

Альтернативной версией случившегося является переоценка собственных сил спортсмена, который впервые участвовал в таком масштабном мероприятии на открытой воде.

Мать пловца Галина Свечникова ранее рассказала, что ее сын отправил ей сообщение перед стартом, в котором отметил, что справится с заплывом.

Напомним, россиянин пропал 24 августа во время заплыва через Босфор. Он стал единственным из почти 3 тыс. тысяч участников, кто не добрался до финиша. Поиски спортсменка продолжаются по сей день, однако никаких зацепок спасатели пока не нашли.

Ранее двукратный чемпион мира по плаванию на открытой воде Алексей Акатьев объяснил, почему маячок пропавшего Николая Свечникова не мог подавать сигналы.