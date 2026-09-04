В Тульской области за год благодаря консультациям психологов удалось сохранить 360 детей, матери которых собирались сделать аборт. Такие данные на III Демографическом форуме привел заместитель председателя правительства региона Дмитрий Марков, передает tulapressa.ru .

Он отметил, что главврачи предлагали ввести денежное поощрение для женщин за отказ от прерывания беременности, однако он не поддержал эту идею, пояснив, что в таком случае некоторые женщины могли бы идти на аборт ради последующей выплаты, и это было бы нечестно.

Сейчас психологические консультации проводятся для всех пациенток, пришедших на аборт, в обязательном порядке — даже при медицинских противопоказаниях или если женщина стала жертвой насилия. По словам Маркова, список прямых медицинских противопоказаний к вынашиванию ребенка постепенно сужается. Даже при сахарном диабете, аутоиммунных заболеваниях и онкологии женщины могут становиться матерями при условии соблюдения рекомендаций врачей.

Психологи во время консультаций также информируют будущих матерей о действующих мерах поддержки. Марков подытожил, что при полном отказе от абортов демографический коэффициент в регионе составил бы 3%, тогда как сейчас он равен 1,136%.