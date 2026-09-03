Зелень против депрессии: ученые доказали, что укроп поднимает настроение не хуже шоколада

Обычная зелень на грядке оказалась мощным оружием против хандры, боли и даже высокого холестерина — ученые нашли у укропа и его родственника фенхеля свойства, о которых хозяйки даже не подозревали, когда добавляли веточку в суп. Об этом сообщает REGIONS.

Доктор Фунг Туан Зянг, президент Вьетнамского института традиционной медицины, напомнил, что укроп — не просто приправа, а кладезь кальция, марганца, железа и антиоксидантов. Но главное — в нем скрыта целая аптека. Исследования последних лет подтверждают: флавоноиды и полифенолы в составе зелени борются с воспалениями и вирусами, а также влияют на нервную систему.

Например, тайские ученые из Университета Кхон Каен выяснили, что фенхель (близкий родственник укропа) облегчает менструальные боли у студенток. Американский журнал Therapeutics опубликовал работу, где водный экстракт фенхеля показал заметный антидепрессивный и обезболивающий эффект — участники эксперимента чувствовали себя лучше, чем те, кто принимал плацебо. Исследователи связывают это с дубильными веществами и флавоноидами.

Отдельно изучали влияние фенхеля на холестерин. На хомяках с повышенным уровнем липидов экстракт растения улучшил липидный профиль и снизил глюкозу. Однако доктор Зянг предупредил: это не повод отказываться от лекарств. Результаты на животных не переносятся напрямую на человека, но направление многообещающее.

Кроме того, масло фенхеля показало инсектицидную активность против вредителей зерна и антибактериальные свойства против грибков вроде Candida и Aspergillus. Правда, использовать его в быту для борьбы с насекомыми самостоятельно не стоит — это пока лабораторные эксперименты.

Важное предостережение: беременным и кормящим женщинам не стоит увлекаться укропом в лечебных дозах без консультации врача.



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