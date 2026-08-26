До 19% годовых: банки резко подняли доходность краткосрочных вкладов на 3 месяца

Маркетплейс «Финуслуги» зафиксировал рост доходности коротких вкладов сроком до 1,5 года в 20 крупнейших банках России за период с 24 июля по 24 августа 2026 года. Максимальная доходность по трехмесячным депозитам достигла 19% годовых, в то время как по долгосрочным продуктам наметилась тенденция к снижению ставок, пишет ТАСС.

Динамика процентных ставок по краткосрочным депозитам

В период с конца июля по конец августа 2026 года средние ставки по вкладам сроком до полутора лет выросли на 0,05–0,38 п. п. Повышение затронуло большинство участников топ-20: семь банков увеличили доходность по трехмесячным вкладам (прирост составил до +5,5 п. п.), а восемь банков подняли ставки на полугодовой срок (до +0,8 п. п.). По вкладам сроком от года до полутора лет три банка подняли доходность (до +1,9 п. п.), тогда как пять организаций снизили ее на 0,2–0,5 п. п.

Поведение рынка длинных вкладов и пиковые значения доходности

В сегменте долгосрочного привлечения средств фиксируется противоположный тренд. По вкладам сроком от двух лет и более пять участников рынка снизили ставки на величину от -0,13 п. п. до -1,75 п. п. В результате максимальная доступная ставка среди предложений двадцати крупнейших розничных банков на 24 августа составила 19% годовых (по депозитам на три месяца), а минимальная опустилась до 7% годовых (по трехлетним депозитам).

Методология расчета индекса вкладов маркетплейса «Финуслуги»

Индекс вкладов маркетплейса «Финуслуги» рассчитывается на основе открытых условий топ-20 российских банков по объему депозитного портфеля физических лиц. В выборку входят предложения на сумму ₽100 тыс. со сроками размещения от трех месяцев до трех лет. Анализ включает базовые продукты, доступные любым категориям клиентов без требований по участию в акциях или покупке комплексных инвестиционных решений.