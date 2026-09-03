Смартфон будет работать быстрее и дольше: журналист раскрыл скрытую настройку Android, но есть нюанс

Портал MakeUseOf поделился неочевидным способом повысить производительность и автономность смартфонов на Android. Журналист издания Панкил Шах обнаружил, что даже свернутые приложения продолжают потреблять ресурсы в фоновом режиме, и предложил радикальное решение — ограничить их активность с помощью скрытой настройки.

Чтобы активировать функцию, необходимо включить режим разработчика. Для этого нужно зайти в параметры устройства, найти раздел с информацией о телефоне и семь раз нажать на номер сборки. После этого в меню разработчика следует отыскать параметр «Suspend execution for cached apps» и включить его. Названия и расположение пунктов могут отличаться в зависимости от бренда и версии прошивки, но общий принцип остается неизменным.

Суть нововведения в том, что операционная система Android при закрытии приложения не завершает его процесс полностью, а оставляет в кэше оперативной памяти. Это позволяет быстро переключаться между программами, но одновременно расходует заряд и замедляет работу устройства. Активация «Suspend execution» замораживает процессы кэшированных приложений, запрещая им потреблять ресурсы центрального процессора и память. В результате смартфон должен начать работать быстрее, а батарея — держать заряд дольше.

Однако у такого подхода есть и обратная сторона. После заморозки приложения перестают выполнять фоновые задачи. Это значит, что почтовые клиенты не будут проверять новые письма, а мессенджеры не смогут получать уведомления в реальном времени. По сути, программа остается в памяти, но становится бесполезной до тех пор, пока пользователь снова не откроет ее вручную. Шах предупреждает, что функция подойдет не всем — ее стоит включать только тем, кто готов пожертвовать оперативностью оповещений ради скорости и автономности.

Интересно, что подобный механизм уже давно применяется в iOS, где система жестко ограничивает фоновую активность приложений. На Android же пользователям предлагают самостоятельно решать, насколько глубоко они готовы «заморозить» свои программы. Если эксперимент окажется неудачным, отключить настройку можно так же просто, как и включить — через тот же режим разработчика.

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