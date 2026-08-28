«Удар» по катализатору: профессор объяснил, чем обойдется экономия на бензине низкого класса

Правительство РФ разрешило выпуск и оборот бензина экологических классов К-2, К-3 и К-4 до июля 2027 года. Это означает, что на заправках может появиться топливо с более низкими экологическими стандартами, чем привычный К-5 (Евро-5). Профессор Тульского государственного университета Роман Хмелев рассказал, как такой бензин повлияет на двигатели разных возрастов и кому стоит опасаться новых правил. Его разъяснения приводит «Тульские известия» .

Откуда взялись низкие классы

Сейчас подавляющее большинство АЗС в стране реализуют бензин стандарта К-5 — экологичного и чистого. Однако новое постановление правительства легализовало на полтора года топливо более низких классов: К-2, К-3 и К-4. Это решение принято в качестве временной меры, но что оно значит для рядовых автовладельцев?

Профессор кафедры транспортно-технологических машин ТулГУ Роман Хмелев поясняет: главный ориентир — это возраст автомобиля и его экологический паспорт.

Старые машины: без разницы

Если автомобиль сошел с конвейера до 2005 года, в его ПТС значится класс не выше Евро-2. Такие машины не оснащены сложными катализаторами и системами доочистки. По словам эксперта, для них разница между К-2 и К-5 практически незаметна — мотор будет работать стабильно на любом из этих видов топлива.

То же самое касается авто 2005–2009 годов (Евро-3) и 2009–2015 годов (Евро-4). Им тоже можно безбоязненно заливать топливо соответствующего класса без риска серьезных последствий.

Современные авто в зоне риска

А вот владельцам машин, выпущенных с 2015 года и рассчитанных на Евро-5, стоит насторожиться. Их двигатели и, главное, системы нейтрализации отработавших газов спроектированы под более «чистый» бензин. Использование К-2 или К-3, предупреждает Хмелев, в первую очередь бьет по каталитическому нейтрализатору и сажевым фильтрам.

Эти элементы могут выходить из строя быстрее обычного, а их замена обойдется в значительную сумму. Влияние на ресурс самого мотора менее изучено и требует дополнительных исследований, но рисковать точно не стоит.

Как не ошибиться на заправке

Выход прост: надо сверять экологический класс автомобиля, указанный в ПТС и свидетельстве о регистрации, с маркировкой на топливной колонке. Если производитель прописал Евро-5, лучше искать колонку с бензином К-5. Если Евро-3 — можно спокойно использовать топливо К-3 и ниже.

Технический регламент обязывает АЗС вывешивать информацию о классе топлива на информационных табло и колонках. При любых сомнениях водитель имеет право попросить у оператора паспорт качества на партию бензина — там все данные прописаны официально.