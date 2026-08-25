«Золото кита»: мальдивец нашел 9 кг амбры, за которую могут заплатить до $40 тыс. за кг
Житель Мальдив нашел в море 9-килограммовый предмет, похожий на амбру
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Житель мальдивского острова Унгоофаару обнаружил в море предмет, похожий на амбру. Об этом сообщает местное издание The Edition.
Мужчина заметил сгусток в воде, когда плыл по морю на небольшой лодке. Выловив его, он обнаружил, что находка весит около девяти килограммов. Чтобы подтвердить, что это действительно амбра, объект повезли на экспертизу в Шри-Ланку.
Стоимость девяти килограммов амбры составляет сотни тысяч долларов (десятки миллионов рублей). На Мальдивах уже были случаи, когда подобные находки приносили богатство людям, которым посчастливилось их обнаружить.
Амбра — ценное вещество, которое вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов и используется в парфюмерии. За особенно качественные образцы скупщики готовы платить до 40 тысяч долларов (около 3,3 миллиона рублей) за килограмм.
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