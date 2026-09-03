Дожди будут разными: москвичам и жителям области рассказали о погоде в День города

Погода в Московском регионе в День города, 5 и 6 сентября, будет дождливой и ветреной. Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила ТАСС , что столицу заденут атмосферные фронты циклона, центр которого пройдет севернее. В Москве ожидаются умеренные дожди, а в Подмосковье местами — сильные, с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Выходные в столице и области пройдут под знаком циклона. Как пояснила Марина Макарова, центр атмосферного вихря сместится севернее Москвы, однако его фронты все же затронут регион.

В субботу, 5 сентября, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут дожди, в Подмосковье местами сильные. Температура в Москве составит 12–14 градусов тепла, по области — 9–14. Ветер южный, 6–11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 17–19 градусов в столице и до 15–20 по области, ветер сменится на юго-западный и западный с порывами до 15 метров в секунду. По словам синоптика, день будет дождливым и ветреным, но температурный режим сохранится близким к климатической норме.

В воскресенье, 6 сентября, осадки сохранятся, но станут менее интенсивными — временами дождь умеренной силы. Ночью температура составит 7–12 градусов, днем — 14–19. Ветер западный, слабее, чем в субботу. Макарова уточнила, что умеренные дожди характеризуются выпадением от 3 до 14 миллиметров осадков за 12 часов, сильные — от 15 миллиметров и выше.