Женщина угнала у угонщиков свою машину

38-летняя британка Виви Кала угнала собственный автомобиль прямо у угонщиков, используя приложение на телефоне, чтобы отследить ноутбук, оставленный в багажнике — она приехала на такси, нашла машину со смененными номерами и просто уехала на ней домой. Об этом сообщает Daily Mail.

Вечером 20 августа Виви и ее муж Дэвид оставили свой автомобиль на улице возле отеля в Чигвелле, пока были на свадьбе. Через четыре часа машины не было. В багажнике остались детские игрушки и ноутбук. Муж начал звонить в полицию, а Виви запустила приложение для поиска связанных устройств и увидела, что ноутбук находится на другом конце города. Она вызвала такси, объяснила водителю ситуацию, и они отправились в погоню. По пути она показала таксисту карту с геолокацией, и тот быстро доставил их к цели.

Муж вышел из машины первым, а Виви осталась в такси на случай, если угонщики еще рядом. Сначала они не были уверены, что нашли свою машину — воры успели поменять номерные знаки, установив поддельные с номерами и адресом автосалона. К счастью, автомобиль не был поврежден, и семья просто открыла его и уехала. На следующий день они уже отправились в запланированный отпуск в Шотландию.



Виви призналась, что без ноутбука в багажнике найти машину было бы невозможно, и теперь планирует купить противоугонный замок на руль и специальный трекер.



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