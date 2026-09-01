«Свободный полет с 6-го по 3-й этаж». В Челябинске в новостройке рухнул лифт с людьми

В Челябинске произошло ЧП в многоквартирном доме, сданном в эксплуатацию в прошлом году. Инцидент зафиксирован в здании на улице Прокатной, 7, где сорвался подъемник с пассажирами внутри.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина и женщина заходят в кабину на десятом этаже. Вскоре после начала движения в шахте раздался грохот — лифт начал стремительное падение.

По словам жильцов, свободный полет был с шестого по третий этаж. На втором этаже сработал трос и получилось резкое торможение. Дальше рывками было, видать, трос перехватывал».

Спустя некоторое время пассажиров удалось освободить из аварийной кабины. Оба пострадавших получили травмы нижних конечностей.

По информации жильцов, подъемник вскоре вернули в рабочий режим. Однако горожане выразили недовольство бездействием управляющей организации. Они отмечают, что за последний год лифт ремонтировали неоднократно, и опасаются повторения опасной ситуации

«Свободный полет был с шестого по третий этаж. На втором этаже сработал трос и получилось резкое торможение. Дальше рывками было, видать, трос перехватывал», — рассказали жильцы.

Ранее сообщалось о том, что жильцы 47-этажного дома на севере Москвы жалуются на 40-минутное ожидание лифта.