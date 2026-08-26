«Иммунитет не возникает мгновенно». В Роспотребнадзоре объяснили, когда лучше делать прививку от гриппа

Сентябрь и октябрь – наиболее подходящее время для планирования вакцинации против гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре. Такой выбор обусловлен физиологическими сроками формирования иммунного ответа: по данным ведомства, для выработки защиты организму необходимо от двух до четырех недель после введения препарата.

«Это связано с тем, что полноценная и надежная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу – для выработки защитных антител после прививки требуется две-четыре недели», – пояснили специалисты.

В пресс-службе ведомства также напомнили, что актуальный состав вакцин определяется с учетом прогнозов на предстоящий эпидсезон. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет штаммы вируса, которые с наибольшей вероятностью получат широкое распространение. На основании этих рекомендаций, как уточняется в сообщении, специалисты корректируют формулу препаратов.

Таким образом, как подчеркивают в Роспотребнадзоре, прививочная кампания в начале осени позволяет сформировать устойчивую иммунную прослойку до наступления периода активной циркуляции инфекции

Ранее терапевт Вишнякова предупредила об опасности парацетамола для печени.