Мигрант жестоко избил девушку из-за ревности

В Санкт-Петербурге произошло жестокое бытовое преступление, которое закончилось больничной койкой для пострадавшей и уголовным делом для ее партнера. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По версии следствия, 38-летний иностранец, проживающий в городе, устроил расправу над своей 38-летней возлюбленной, мотивируя свои действия ревностью.

Инцидент развернулся 15 декабря в одной из квартир на улице Победы. Конфликт, вероятно, вспыхнул на почве личных отношений и быстро перерос в физическое насилие. После избиения женщину в тяжелом состоянии пришлось госпитализировать. Врачи констатировали у нее многочисленные травмы, характерные для умышленного причинения вреда здоровью. Точный диагноз и прогнозы медики пока не разглашают.

На следующий день, 16 декабря, оперативники задержали подозреваемого прямо возле дома, где произошла трагедия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Эта статья подразумевает серьезное наказание, вплоть до длительного лишения свободы. Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего, опрашивают свидетелей и готовят материалы для передачи в суд.

