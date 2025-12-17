В Наро-Фоминске осудят рэпера Гуфа и его знакомого за избиение мужчины и похищение у него телефона

В Наро-Фоминске перед судом предстанут два жителя региона, которые избили мужчину и похитили у него телефон. Об этом сообщает Ппрокуратура Московской области. Подсудимые — 46-летний рэпер Гуф и его 43-летний знакомый.

По данным ведомства, преступление было совершено утром 23 октября 2024 года на территории гостевого банно-оздоровительного комплекса «Апарт Отель» в Малых Горках. Злоумышленники избили администратора комплекса и похитили у него телефон за 68 тыс. рублей.

Оба свою вину не признали. Уголовное дело будет рассмотрено в городском суде Наро-Фоминска.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вынесли приговор блогеру за финансирование экстремистской деятельности.