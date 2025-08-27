Молдавская диаспора в Москве требует больше участков для голосования: акция у посольства

Представители молдавской диаспоры провели акцию у посольства в Москве, требуя открыть в России больше избирательных участков для предстоящих парламентских выборов. Об этом пишет РИА Новости.

Активисты молдавской и гагаузской диаспор собрались у здания дипмиссии в центре Москвы с национальными флагами и плакатами. Они выражали протест против решения властей Молдавии открыть для граждан республики в России лишь два избирательных участка на парламентских выборах 28 сентября.

Эта ситуация повторяет конфликт осени 2024 года, когда на президентских выборах из запланированных пяти участков власти одобрили только два — оба в Москве. Официальный Кишинев тогда сослался на соображения безопасности.

Собравшиеся настаивают, что два участка физически не способны обеспечить право на голосование для десятков тысяч молдавских граждан, проживающих в различных регионах России. Они считают такие действия властей ограничением избирательных прав и политически мотивированным шагом.

Ранее избирательные участки для голосования на выборах губернатора Курской области организовали в четырех округах Подмосковья.