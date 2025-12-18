МВД гарантирует выплатить миллион рублей за сведения об убийце девочки в Костромской области

МВД России объявило о выплате вознаграждения в один миллион рублей за информацию, которая поможет раскрыть убийство несовершеннолетней. Речь идет о преступлении, совершенном более десяти лет назад в Костромской области, виновник которого до сих пор не установлен.

Как сообщили в министерстве, преступление произошло в городе Макарьеве. На территории местного кладбища было обнаружено тело 17-летней Анастасии Топоровой с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ведомстве подчеркнули, что полицейские обращаются ко всем, кто может располагать любыми сведениями, связанными с этим преступлением. Информацию готовы принять круглосуточно, гарантируя полную конфиденциальность обратившемуся.

