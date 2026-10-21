От мема до приговора: шуточные посты в соцсетях обернулись для россиянина штрафом

В Красноярске студент СФУ стал фигурантом административного дела из-за собственных публикаций во «ВКонтакте». Свердловский районный суд назначил ему штраф по статье о демонстрации нацистской символики, сообщает prmira.ru .

Как следует из постановления, парню вменили шесть постов на его странице в соцсети. Один из них датирован 1 сентября 2021 года — картинка с немецким солдатом и надписью.

Еще одним эпизодом стал репост из паблика с мемами, опубликованный в апреле 2022-го. В записи говорилось, что в плен к ВС РФ якобы попал солдат ВСУ Евгений Понасенков, а к тексту прилагалось фото историка в нацистской форме.

В суде обвиняемый вину признал. Итог разбирательства — штраф в размере ₽1,5 тыс. История наглядно напоминает: даже шуточные, на первый взгляд, посты в соцсетях могут обернуться вполне реальной ответственностью.