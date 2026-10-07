Себе не отказывал: директор шахты почти год не платил зарплату 524 работникам

Кузбасского директора отдали под суд за долги горнякам в ₽195 млн

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

В Кузбассе под суд пойдет бывший генеральный директор по финансам угледобывающей организации. Его обвиняют в невыплате зарплаты и других положенных по закону выплат, пишет VSE42.RU.

По данным Следкома РФ и региональной прокуратуры, с февраля 2025 года по январь 2026-го мужчина систематически не платил людям. За это время перед 524 работниками накопился долг — больше ₽195 млн.Самое циничное: деньги у него были. Он мог закрыть задолженность, но не стал. Все это время горняки сидели без зарплаты.

Чтобы компенсировать ущерб, на имущество обвиняемого и организации наложили арест на сумму свыше ₽258 млн. Доказательств собрали достаточно — дело с обвинительным заключением ушло в суд.

Проблемы на этой шахте копятся давно. Ранее VSE42.RU сообщал, что долги по зарплате на «Спиридоновской» снова начали расти после остановки добычи. А еще раньше власти Кузбасса рассказывали, что полный расчет с горняками собственник планировал не раньше апреля 2026 года.

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