Россиянка через СК добивается правды о смерти отца после посещения больницы

Дело о гибели пациента после лечения в больнице дошло до Бастрыкина

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Жительница Кузбасса направила обращение главе СК России Александру Бастрыкину, потребовав разобраться в обстоятельствах гибели своего отца. По версии женщины, лечение в медучреждении было проведено неквалифицированно. Региональное управление уже завело уголовное дело, а ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства. Об этом пишет VSE42.RU.

Сообщение пришло через онлайн-приемную Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». Заявительница поставила под сомнение не только качество помощи, но и то, как именно следователи устанавливают картину произошедшего.

События развивались так: в январе пострадавшего положили в стационар, но, невзирая на ухудшение самочувствия, выписали уже через несколько дней. Позже мужчина попал в другую клинику — там обнаружили осложнение. Пациента вернули в прежнюю больницу, однако, как подчеркнули в информационном центре СК России, «экстренных мер предпринято не было». Еще через неделю он умер.

По факту случившегося в СУ СК России по Кузбассу открыто уголовное производство. Бастрыкин дал указание главе кузбасского управления Бэликто Базарову отчитаться о выясненных деталях, а по итогам следствия — доложить о результатах с учетом аргументов заявительницы. Контроль за исполнением возложен на центральный аппарат СК.

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