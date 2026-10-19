МРОТ подняли почти до ₽29 тысяч: кому пересчитают зарплаты и пособия

REGIONS: с 1 января 2027 года МРОТ для россиян вырастет до ₽28 935

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

С 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда в России планируют поднять с ₽27 093 до ₽28 935 в месяц — плюс ₽1 842, или 6,8%. Новый минимум затронет работников с невысокими доходами и повлияет на расчет части больничных и декретных. О том, какие начисления стоит проверить с нового года, REGIONS рассказала старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Анна Кулагина.

Что важно знать о повышении:

  • Прибавку получат те, кто полностью отрабатывает месячную норму, но зарабатывает меньше нового федерального минимума. Работодатель обязан обеспечить зарплату не ниже ₽28 935 до удержания НДФЛ — при стандартных 13% на руки выйдет около ₽25 173.
  • Прибавка у всех разная: учитываются не только оклад, но и премии, надбавки и прочие выплаты. Тем, кто уже получает больше минимума, автоматического повышения на 6,8% ждать не стоит.
  • В регионах может действовать более высокий МРОТ, а при неполной ставке минимальная гарантия считается пропорционально отработанной норме. Если зарплата при полной занятости ниже применимого минимума, стоит уточнить расчеты в бухгалтерии или кадровой службе.
  • МРОТ используют и при расчете пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ухода за ребенком до полутора лет — например, если заработка в расчетном периоде не было или он оказался ниже минимума. Для сотрудников со стажем менее шести месяцев действуют дополнительные ограничения.
  • Кулагина советует проверить начисления тем, кто недавно устроился, имел длительные перерывы в работе или планирует больничный либо декрет в 2027 году. Но каждое пособие автоматически на 6,8% не вырастет: сумма зависит от заработка, стажа и правил расчета. Обратить внимание стоит и на отпускные с командировочными, если средний заработок был небольшим.

Работодателям предстоит проверить систему оплаты труда и при необходимости скорректировать начисления с начала года, подытожила эксперт. Отметим: ₽28 935 пока заложены в законопроекте, окончательный размер МРОТ на 2027 год закрепит федеральный закон.

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