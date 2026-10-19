МРОТ подняли почти до ₽29 тысяч: кому пересчитают зарплаты и пособия

Что важно знать о повышении:

Прибавку получат те, кто полностью отрабатывает месячную норму, но зарабатывает меньше нового федерального минимума. Работодатель обязан обеспечить зарплату не ниже ₽28 935 до удержания НДФЛ — при стандартных 13% на руки выйдет около ₽25 173.

Прибавка у всех разная: учитываются не только оклад, но и премии, надбавки и прочие выплаты. Тем, кто уже получает больше минимума, автоматического повышения на 6,8% ждать не стоит.

В регионах может действовать более высокий МРОТ, а при неполной ставке минимальная гарантия считается пропорционально отработанной норме. Если зарплата при полной занятости ниже применимого минимума, стоит уточнить расчеты в бухгалтерии или кадровой службе.

МРОТ используют и при расчете пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ухода за ребенком до полутора лет — например, если заработка в расчетном периоде не было или он оказался ниже минимума. Для сотрудников со стажем менее шести месяцев действуют дополнительные ограничения.