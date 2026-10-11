Борщ вместо пиццы: владелец парижского кафе рассказал об успехе русской кухни во Франции

Владелец кафе в Париже Барду заявил о любви местных к русской кухне

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Открытие заведения с привычными для России блюдами в центре французской столицы обернулось неожиданным успехом. Как рассказал РИА Новости владелец парижской пельменной Pelmeni Korner Оливье Барду, заведение, распахнувшее свои двери в июне 2025 года, привлекло огромное внимание местной публики. Сегодня коренные французы составляют ровно половину от общего числа гостей.

По словам ресторатора, аудитория заведения делится на две равные части. Около 50% посетителей — это местные жители, причем многие из них стали постоянными гостями и заглядывают на обед по несколько раз в неделю, тогда как остальные просто заходят из любопытства, чтобы познакомиться с экзотической для их страны гастрономической культурой. Отзывы от французов поступают преимущественно восторженные. Барду отметил, что для его соотечественников это прекрасная возможность наконец-то переключиться с надоевших пиццы, бургеров и суши, которые заполняют порядка 80% рынка быстрого питания во Франции.

Вторую половину гостей составляют туристы и экспаты из стран Восточной Европы и постсоветского пространства. Одни из них проживают во Франции и стремятся поностальгировать по знакомым с детства вкусам, а другие просто хотят оценить славянские рецепты в исполнении французского повара. В меню заведения представлены такие хиты, как борщ, винегрет, салат оливье, а также классические пельмени и вареники с разнообразными начинками.

Успех первого проекта вдохновил предпринимателя на масштабное расширение бизнеса. Ресторатор поделился планами запустить еще одну точку в Париже, а также выйти за пределы столицы и открыть заведения в Ницце и Каннах, где проживает много выходцев из славянских стран.

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