Балашиха-3 в шоке: темнокожий мужчина разделся и устроил разврат у школы

REGIONS: темнокожего мужчину сдали полиции в Балашихе из-за разврата у школы

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Жители микрорайона Балашиха-3 стали свидетелями шокирующей сцены. В общественном месте, неподалеку от дороги, ведущей к школе, был замечен мужчина, занимавшийся мастурбацией. Прохожие быстро предупредили соседей через соцсети и вызвали полицию. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на канал в МАХ «Балашиха Life».

По словам местных, мужчина и не думал прятаться. Несмотря на оживленную проезжую часть и близость общественных пространств, он разделся до пояса и расположился на поваленном дереве. В соседских чатах тут же появилось предупреждение: на улице Чехова мужчина занимается непристойными действиями, рядом проходит дорога к школе, полицию вызвали.

Юрист Гульназ Измайлова в комментарии для REGIONS разъяснила правовые последствия таких инцидентов. Если свидетелями станут несовершеннолетние, виновному может грозить статья 135 УК РФ — совершение развратных действий без применения насилия. Наказание может быть разным: от обязательных работ до 440 часов до ограничения свободы на срок до 3 лет либо принудительных работ до 5 лет с возможным лишением права занимать определенные должности. Окончательное решение остается за судом.

При этом уголовная ответственность наступает только при признании злоумышленника вменяемым по итогам судебно-психиатрической экспертизы. Если экспертиза покажет невменяемость, нарушителю назначат принудительное лечение в специализированном учреждении.

Психолог и немедицинский терапевт Марина Гринвальд отметила, что большинство подобных случаев совершается вовсе не из хулиганских побуждений. По ее словам, эксгибиционизм — неконтролируемая тяга к демонстрации гениталий или публичным действиям сексуального характера — относится к нейропсихическим и поведенческим расстройствам. Существует даже диагноз «патологический эксгибиционизм».

Что бы ни толкало человека на такое, специалисты и правоохранители советуют одно: немедленно сообщать о происшествии в полицию по номеру 112. Вступать с нарушителем в контакт не стоит — важнее позаботиться о собственной безопасности и безопасности детей.

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Балашиха

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