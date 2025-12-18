Живущая под Волгоградом женщина годами пишет письма пропавшему сыну

19-летний Антон Рыбальченко исчез девять лет назад, когда отправился поливать огород на даче. Спустя год в нескольких километрах от того места в овраге были обнаружены фрагментированные останки. Экспертиза установила генетическое совпадение с Ниной Рыбальченко, однако мать категорически не принимает этот факт. Она утверждает, что кости, переданные ей в обувной коробке, не принадлежат сыну, и выдвигает свои версии: либо Антон стал жертвой преступления, а останки подброшены, либо он жив, но потерял память. В подтверждение своих сомнений Нина указывает на нестыковки: велосипед, на котором уехал юноша, имел спущенное колесо и не мог преодолеть большое расстояние. Также ее насторожила одежда, найденная рядом с костями — она не совпадала с той, в которой она последний раз видела Антона. Спустя годы женщина не оставляет попыток: она развешивает объявления, а в их старой квартире оставляет на кухне записки для сына на случай его возвращения. На месте захоронения останков, которые официально признаны могилой Антона, Нина разместила стилизованные плакаты-листовки. Вместо призыва «Родина-мать зовет» на них — фото молодого человека и гневная надпись: «Будь ты проклят, обидчик Антона». Символом ее неиссякаемой надежды стали пронзительные письма, адресованные сыну. В одном из них она пишет: «Антон, родненький, неужели ты не простил нас с бабушкой? Родненький… Никого дороже у нас нет. Хорошо, если ты решил жить без нас. Но общаться же можно? Антон, я люблю тебя больше жизни и еще чуть-чуть. Объявись. Живи как живешь, только объявись. Ты же живой». В то же время официальная версия следствия, изложенная в документах СКР, кардинально отличается от материнской. По данным ведомства, смерть не связана с криминалом. Следователи полагают, что личность молодого человека сформировалась под: «влиянием директивного и авторитарного отношения со стороны матери, порочного стиля ее воспитательных воздействий по типу доминирующей гиперопеки». Несмотря на это заключение, Нина Рыбальченко продолжает свой личный, полный боли и веры, поиск.