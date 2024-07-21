Петербуржец умудрился незаконно легализовать более 400 мигрантов за 1,5 года

Жителю Санкт-Петербурга правоохранителями предъявлены обвинения в незаконной легализации пребывания на территории России свыше 400 мигрантов за 1,5 года. Как проинформировали в пресс-службе в ГСУ СК РФ по городу, это происходило в течение последних полутора лет, пока на след преступника не вышли опкеративники.

Как сообщили в следствии, являясь учредителем коммерческой структуры по подбору персонала, петербуржец, пользуясь служебным положением, активно искал желающих за вознаграждение встать на миграционный уче иностранных граждан.

«Для этих целей им был заключен договор аренды на жилые помещения, расположенные на улице Демьяна Бедного. … фигурант предоставил пакет документов в территориальные органы управления по вопросам миграции, указав местом их проживания арендованные им комнаты. С мая 2020 года по декабрь 2022-го житель Санкт-Петербурга организовал пребывание свыше 400 иностранцев», — уточнили в СК.

В настоящее время мужчина задержан. В отношении него начато уголовное производство за организацию лицом с использованием служебного положения незаконной миграции иностранцев в Российскую Федерацию. На время следствия он будет находиться под домашним арестом.