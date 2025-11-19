Россия подключится к мировому обсуждению ИИ: Путин подтвердил участие страны в индийском саммите

Россия присоединится к международному саммиту по искусственному интеллекту, который пройдет в Индии в 2026 году. Подтверждение этому дал президент Владимир Путин, выразив уверенность в высоком уровне предстоящего мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин объявил о готовности России принять активное участие в предстоящем мировом саммите по искусственному интеллекту. Мероприятие запланировано в Индии на февраль 2026 года. Президент подчеркнул, что Москва с большим интересом относится к инициативе индийских партнеров и ожидает, что форум станет авторитетной площадкой для диалога.

Заявление прозвучало в рамках конференции «Путешествие в мире искусственного интеллекта». Глава государства выразил твердую уверенность в том, что саммит будет организован на высочайшем уровне.

Ранее сообщалось о том, что Путин потребовал технологическую независимость в сфере искусственного интеллекта.