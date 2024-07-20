Россиян отправили в тюрьму в Саудовской Аравии за организацию нелегального хаджа

Двоих граждан России в Саудовской Аравии за организацию ими нелегального хаджа в королевство суды приговорили к тюремным срокам, информирует ТАСС со ссылкой на главу российской хадж-миссии Хизбулу Асуева.

Со слов собеседника агентства, суд над одним россиянином уже завершился приговором к 1 году и 10 месяцам заключения. Мужчина отбывает наказание в колонии между Джиддой и Меккой. Второй задержанный саудовской полицией в Медине гражданин РФ также находится в тюрьме, но более точных данных о его судьбе у российской хадж-миссии пока нет.

«Это оба россиянина, нелегальные организаторы хаджа, которые подделывали бейджи и так далее», – рассказал Асуев.

Он также добавил, согласно официальной статистике, около трех-четырех тысяч российских граждан, путем использования вместо специальной хадж-визы обычной туристической визы визы пытались в начала года нелегально попасть в Саудовскую Аравию на хадж.