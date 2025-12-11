Россиянам напомнили о штрафе за парковку на заснеженном газоне

Россиян предупредили наказании за парковку на заснеженном газоне. В комментарии News.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь отметил , что многие водители ошибочно полагают, что в зимний период запрет на парковку на зеленых насаждениях не действует.

Он подчеркнул, что парковаться на территориях, отнесенных к зеленым зонам, нельзя круглый год.

Инспекторы, патрулирующие улицы, и автоматические камеры фотовидеофиксации ориентируются на официальные реестры таких зон. Это означает, что нарушение может быть зафиксировано даже в том случае, если трава полностью скрыта под снегом, и визуально участок не выглядит как газон.

«Заезд на нее может считаться нарушением. В столице, например, за это наказывают по статье 8.25 КоАП Москвы. Для обычного водителя сумма составляет пять тысяч рублей, а для юридических лиц штраф может взлететь до 300 тыс. руб.», — объяснил Бондарь.

Эксперт подчеркнул, что поводом для штрафа также может послужить даже заезд одного колеса автомобиля за бордюр на запретную территорию.

Общественник объяснил, автомобиль уплотняет снег и грунт под ним, из-за чего может повредиться корневая система растений.

Весной, когда снег тает, в почву попадают химические реагенты с дорог, а также технические жидкости (масло, топливо) с автомобиля, которые наносят дополнительный ущерб экологии участка.

Ранее юрист из Красногорска Анна Говорова назвала сумму штрафа за ремонт в новогодние выходные.