Как не превратить праздник в кошмар: памятка юриста о том, за что можно получить штраф под Новый год

Юрист из Красногорска Анна Говорова рассказала REGIONS, какие действия в преддверии Нового года могут закончиться выплатой штрафа.

Эксперт предупредила, что приносить елку из леса для украшения в своей квартире запрещено. Особенно новогоднее настроение пропадет у тех, кто случайно срубит ценное дерево. Штраф может достичь 500 тыс. руб. Не исключена и уголовная ответственность.

Праздновать Новый год также важно, зная требования законодательства: запуск фейерверков и распитие спиртных напитков разрешено в специальных местах. За нарушение в первом случае штраф достигает 15 тыс. руб., во втором — 1,5 тыс. руб.

«В выходные дни и праздники многие регионы разрешают запуск салютов до 23:00, а в новогоднюю ночь — вплоть до 02:00. Но делать это вблизи жилых домов, в любых помещениях, в местах скопления людей, рядом с лесом — категорически нельзя», — объяснила Анна Говорова.

После Нового года расслабляться не стоит. Время, предназначенное для отдыха, потратить на ремонт не выйдет. Соседи могут пожаловаться из-за нарушения закона о тишине. Размер штрафа для физических лиц достигает 3 тыс. руб., но для юридических наказание намного суровее — до 50 тыс. руб.

Ранее эксперт Попов рассказал, что решение об украшении подъезда к Новому году принимают на собрании.