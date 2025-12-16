Неофициальный водитель автобуса отсудил невыплаченную зарплату

В Ноябрьске прокуратура выиграла суд, восстановив справедливость для водителя, три месяца работавшего «в тени». Об этом со ссылкой на ведомство пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Мужчина с ноября 2024 по январь 2025 года неофициально управлял автобусом в местной транспортной компании. Когда пришло время расчета, работодатель, пользуясь отсутствием официального оформления, отказался выплачивать заработанные деньги. Водитель обратился за защитой в прокуратуру, что стало переломным шагом.

Надзорное ведомство провело проверку и, собрав доказательства фактических трудовых отношений, выступило в суде с иском. Ключевым требованием прокуратуры было не просто взыскать долг, а юридически признать отношения трудовыми — несмотря на отсутствие записи в трудовой книжке и договора. Суд полностью поддержал позицию обвинителей, обязав организацию-перевозчик выплатить водителю задолженность по зарплате и компенсацию за ее задержку. Общая сумма взыскания составила 158 тысяч рублей.

