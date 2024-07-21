Российские войска продолжают теснить врага на дзержинском направлении в ДНР. Как сообщают военкоры с мест, в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское) порядка двух батальонов ВСУ попали в окружение.

Кроме того, после недавнего освобождения Ивано-Дарьевки, в районе Спорного российские бойцы зачистили территорию южнее до ж/д дороги.

«За последние дни российские штурмовые отряды, продолжая бои в центральной части Нью-Йорка, продвинулись на его восточных окраинах, выйдя в тыл оборонительным рубежам ВСУ, обращенным к Горловке», — пишут «Повернутые на Z войне».

Отмечается, что до Северска осталось не более 7 километров.

К слову, взятые российскими военными позиции украинских боевиков оставались под контролем последних с 2014 года.