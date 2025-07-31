В 500 метрах от мужа: раскрыты подробности о семье любовника Дибровой

В масс-медиа обсуждают громкий роман телеведущей Полины Дибровой и вице-президента крупной компании Романа Товстика. История приобрела особый драматизм из-за того, что любовники разрушили сразу две семьи, передает KP.RU.

По заявлению звездных обозревателей, Диброва ушла от 65-летнего мужа Дмитрия, а Товстик — от супруги Елены, с которой прожил 19 лет. Жена бизнесмена и мать шестерых детей узнала об измене одной из первых, но до последнего отказывалась верить в разрыв. В соцсетях Елена опубликовала мрачный пост с траурной свечой, сопроводив его криком души.

По данным KP.RU, Товстики дружили с Дибровыми, а Полина даже была крестной одного из их детей. Роман и телеведущая начали встречаться тайно, арендовав дом в 500 метрах от особняка Дибровых. Когда правда вскрылась, Елена, по словам близких, впала в депрессию, бросила детей в Москве и уехала в Италию.

Особенно горько, что именно Елена стояла у истоков успеха мужа. Они познакомились в Новосибирске, когда она была 17-летней студенткой, а он — начинающим предпринимателем. Ради него она бросила институт, переехала в Москву и годами помогала строить бизнес, который теперь приносит миллиарды. В своем блоге Елена писала, как «ела доширак в поездах», поддерживая мужа в трудные времена.

«Но самое большое достижение в ее жизни, как сказал Роман Товстик, это то, что она выбрала офигенного отца своим детям! Наступила его очередь. Сейчас Роман станет супер папой! Возьмет ответственность за них совмещать все, бизнес, дети, быт, творчество и личная жизнь, пока мама нуждается в восстановлении по здоровью… отдав всю себя», — написала в блоге Елена неделю назад.

Теперь Товстик готов начать новую жизнь с Дибровой, а его бывшая супруга, судя по всему, нуждается в профессиональной помощи.

Ранее сообщалось, что почему Дибровы могут завершить 16-летний брак.