Развод Диброва: телеведущий воюет за виллу на Рублевке и троих детей с женой-изменщицей

После 16 лет брака телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина решили разойтись. Новость о разводе стала настоящей сенсацией в шоу-бизнесе: пара считалась одной из самых стабильных в звездной среде. Сейчас уже известно, что развод не будет мирным, — речь идет об имуществе на сотни миллионов рублей и опеке над детьми, пишет телеграм-канал Shot. Что известно о разводе Дибровых — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Останется почти без денег

Телеведущий Дмитрий Дибров собирается оставить свою супругу Полину Наградову без части имущества и детей после развода. По данным Shot, шоумен подал в суд, чтобы добиться единоличного права на элитный особняк на Рублевке, стоимость которого приближается к 750-800 млн рублей.

Речь идет о трехэтажной вилле с домашним кинотеатром, музыкальным салоном и спа-зоной. Дибров построил дом более десяти лет назад и неоднократно подчеркивал, что принимал активное участие в обустройстве интерьеров. При этом сам он признавался, что выбор недвижимости был за Полиной, а его роль свелась к финансированию.

Кроме особняка, Дибров также намерен забрать с собой троих сыновей, рожденных в браке с Наградовой. Старшему из них сейчас 15 лет. Представлять интересы телеведущего в суде будет известный адвокат Александр Добровинский.

Любовь с разницей в 30 лет

Дмитрий Дибров и Полина Наградова поженились в 2009 году. На тот момент Дмитрию было 49 лет, Полине — 19. Несмотря на разницу в возрасте, союз считался крепким. За годы брака у пары родились трое сыновей: Александр (2010), Федор (2013) и Илья (2015).

В публичном пространстве Полина всегда была рядом с мужем — сопровождала его на светских мероприятиях и активно вела соцсети. Однако в последние месяцы она пропала из информационного поля и удалила совместные фотографии с Дмитрием, что только подогрело слухи о проблемах в семье.

Полина опровергала слухи, но правда вскрылась

В конце июля 2025 года СМИ начали сообщать о том, что супруги больше не живут вместе. Полина в ответ заявила, что они по-прежнему вместе, а Дмитрий просто уехал за границу.

Фото: [ соцсети ]

«Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет», — сообщила супруга телеведущего.

Однако вскоре информация подтвердилась. По данным «Комсомольской правды», именно Полина стала инициатором расставания. Причины — разные ритмы жизни, возрастная дистанция и, как оказалось, новый роман.

«У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм», — сообщил KP.ru друг семьи Дибровых.

Новый мужчина Полины — бывший друг семьи

Как сообщил «СтарХит», Полина закрутила роман с давним знакомым семьи — женатым бизнесменом Романом Товстиком. Он и его жена ранее дружили с Дибровыми. Отношения между Полиной и Романом якобы начались в момент, когда Дмитрий находился за границей.

«Ухажер Дибровой на данный момент женат, у него шестеро детей. Какое-то время Полине приходилось тщательно скрывать новые отношения, чтобы никого не травмировать. На данный момент все четверо участников ситуации думают, как красиво завершить свои браки и решить все вопросы относительно воспитания наследников», — рассказали «СтарХиту» в окружении семьи Дибровых.

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