Тысячи недовольных сносом усадьбы Зеленских скандируют у мэрии Киева «Кличко - мародер!»

В Киеве последние несколько часов у местной горадминистрации не стихает митинг недовольных сносом усадьбы Зеленских горожан.

Напомним, сегодня в субботу, 20 июля, при помощи пары эскаваторов и бульдозеров в центре столицы Украины была варварски снесена неизвестными историческая усадьба Зеленских конца XIX века. Позднее местными правоохаринтелями по факту сноса одного из старейших киевских зданий было возбуждено уголовное дело.

В центре же Киева многочисленные демонстранты люди с транспарантами «Виталию пора» продолжают скандировать «Кличко — мародер», считая, что именно киевский мэр стоит за сносом усадьбы Зеленских. Митингующие требуют от него немедленно прекратить разрушение исторического облика украинской столицы.

«На акцию протеста собрались около тысячи человек. Они потребовали, чтобы мэр столицы прекратил разрушать Киев», — сообщает украинское издание «Общественное».

Также у здания киевского горсовета протестующие держат плакаты с надписями «Хватит разрушать Киев», требуя отставки Кличко с поста столичного градоначальника.