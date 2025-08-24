В Химках на территории парка Толстого обновляют детскую площадку

В Химках проходят работы по обновлении детской площадки, расположенной у Дворца культуры «Родина», сообщила администрация муниципалитета.

В администрации рассказали, что для юных горожан установят различные современные игровые элементы, в том числе домики, качели и горки. Ребят порадует площадка с большим игровым городком.

«На площадке уже демонтировали старые комплексы. Вскоре здесь появится большой игровой городок. Площадка будет рассчитана на детей до 10-12 лет», — рассказал первый заместитель директора «Объединенной дирекции парков» Денис Харитонов.

Для снижения риска травмирования юных горожан в случае их падения территорию детской площадки оборудуют специальным резиновым покрытием.

Параллельно в парке проходят работы по обустройству сада с камнями — комфортабельной зоны отдыха. Посетители смогут воспользоваться гамаками и деревянными качелями. Также появятся скамейки. Обустройство смотровой площадки уже близится к завершению. В настоящее время специалисты завершают укладку плитки. Общая оценка всех работ — 70%. В ближайших планах — установка ограждения и модернизация освещения.

