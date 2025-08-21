Новую детскую площадку открыли в 3-м микрорайоне Подольска. В открытии комплекса приняли участие председатель Совета депутатов Алексей Никулин, его первый заместитель Любовь Ушанева, депутаты Инна Горкавая и Виктор Щукин. Они также проверили состояние народной тропы, которая была создана по программе губернатора Московской области «Пешком».

Новый игровой комплекс выполнен в тематике «Арифметика». Его площадь составляет 200 кв. м. Здесь установлены горки, качели, скамейки. Также уложили безопасное покрытие и скоро оборудуют видеонаблюдение.

Площадка стала 15-й из установленных с начала года. В ближайшее время откроется еще один комплекс — возле дома № 21 на Высотной улице.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе благоустройства пешеходных зон в регионе.