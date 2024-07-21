В подконтрольном киевскому режиму Запорожье прогремела серия взрывов

Часом ранее в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, а также Кировоградской и Николаевской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Как пишет украинское издание «СТРАНА.ua», в подконтрольном украинским властям городе Запорожье только что прогремела череда мощных взрывов.

«Сообщают о звуках взрывов в Запорожье», — приводится в сообщении.

Характер взрывов, есть ли пострадавшие и повреждения объектов, информации не приводится.

Напомним, утром в воскресенье, 23 июня, в поселке Учкуевка в Севастополе после ликвидации в небе средствами ПВО украинской ракеты американского производства ATACMS ее кассетные части упали на пляж, где в этот момент отдыхали сотни туристов и местных жителей. В результате произошедшего пострадали более 150 человек. Четверо, среди которых дети, погибли. Вторник, 24 июня, был объявлен в городе днем траура. СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт».