В Тюмени в честь 438-летия города приготовили самый длинный шашлык

В Тюмени в честь Дня города, отмечаемый сегодня, был приготовлен самый длинный шашлык, длина которого составила 438 метров. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что мероприятия по приготовлению вкусного блюда прошли на набережной реки Туры. В честь дня рождения города, который отметил свое 438-летие, и был приготовлен шашлык той же длины.

Подчеркивается, что итог был официально зафиксирован и внесен в Книгу рекордов России, а шашлыком угостились все желающие бесплатно. Напомним, что предыдущий рекорд по приготовлению данного блюда был отмечен во Владивостоке, где на день города был пожарен 266-метровый шашлык.