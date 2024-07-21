В Тюмени в честь 438-летия города приготовили самый длинный шашлык
В Тюмени в честь Дня города, отмечаемый сегодня, был приготовлен самый длинный шашлык, длина которого составила 438 метров. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что мероприятия по приготовлению вкусного блюда прошли на набережной реки Туры. В честь дня рождения города, который отметил свое 438-летие, и был приготовлен шашлык той же длины.
Подчеркивается, что итог был официально зафиксирован и внесен в Книгу рекордов России, а шашлыком угостились все желающие бесплатно. Напомним, что предыдущий рекорд по приготовлению данного блюда был отмечен во Владивостоке, где на день города был пожарен 266-метровый шашлык.