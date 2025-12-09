В Екатеринбурге пьяный мужчина в крови ворвался в студенческое общежитие

Вечером 8 декабря в общежитии Уральского государственного педагогического университета на улице Ильича произошел вопиющий инцидент. Мужчина, чья одежда и руки были в крови, взломал двери и ворвался в здание, где проживают студентки, передает портал E1.RU .

Как сообщают очевидцы, нарушитель, находясь в неадекватном состоянии, бегал по этажам, ломился в комнаты, пугая проживающих там девушек. В поисках своей бывшей девушки по имени Саша он испачкал кровью дверные ручки, стены и полы. Одна из студенток в разговоре с журналистами пояснила: «Позже в чат написала та самая Саша... Она извинилась за произошедший инцидент и пояснила, что это ее бывший, который ее преследует с апреля. Она говорит, что даже обращалась в полицию, однако ничего не изменилось».

По словам жительниц общежития, это не первый случай, когда охрана пропускает посторонних.

«В общежитии УрГПУ происходит тотальный ужас, к нам врываются неадекваты, кошмарят девочек. Теперь страшно спать», — возмущается другая студентка.

Наряд Росгвардии оперативно прибыл по сигналу тревоги и задержал 28-летнего злоумышленника. В ведомстве подтвердили, что мужчина повредил двери, чтобы проникнуть внутрь. После задержания его доставили в отдел полиции для разбирательства.

