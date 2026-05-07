Стерилизация не помогла: ветеринар объяснил, почему собаки продолжают делать садки после операции

Многие владельцы уверены: стерилизация или кастрация полностью решают проблемы с сексуальным поведением питомца. Однако на практике кобели нередко продолжают метить и приставать к сукам, а суки — делать садки на ногу хозяина или подушки. В беседе с REGIONS подмосковный ветеринарный врач Лариса Супникова объяснила, почему операция не дает мгновенного эффекта.

По словам эксперта, стерилизация удаляет органы, вырабатывающие половые гормоны (яичники у сук и семенники у кобелей). Но поведенческие привычки, сформировавшиеся до операции, никуда не деваются. Если собака уже делала садки, это стало для нее привычным способом снять стресс, выразить эмоции или просто поиграть. Особенно это заметно, если операцию сделали взрослому животному.

Супникова выделяет три негормональные причины такого поведения. Первая — заученное действие: молодые собаки осваивают садки в период полового созревания, и без коррекции оно сохраняется. Вторая — стресс и перевозбуждение: так питомец сбрасывает внутреннее напряжение, и гормоны здесь ни при чем. Третья — доминирование: садки на другую собаку или человека могут быть способом показать свое лидерство в стае.

Кроме того, ветеринар предупреждает: иногда причиной служат медицинские проблемы — цистит, артрит тазобедренных суставов или защемление нерва. Поэтому прежде чем списывать все на поведение, следует показать собаку врачу и исключить боль.

Если здоровье в порядке, владельцам советуют увеличить физические и умственные нагрузки, а в момент попытки садки спокойно прерывать действие и переключать питомца на команду «Сидеть» или «Лежать». Бить и кричать бесполезно — это лишь усилит возбуждение. В сложных случаях требуется консультация зоопсихолога.

