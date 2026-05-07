В Одинцове уже на 70% выполнили капремонт в спорткомплексе «Старый городок»

В Одинцове уже на 70% выполнили капремонт в физкультурно-оздоровительном комплексе — спортивной школе «Старый городок». О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Спорткомплекс расположен на Школьной улице. Его общая площадь составляет более 1,8 тыс. кв. м. Объект ремонтируют в рамках госпрограммы за счет областного бюджета.

В здании уже близятся к завершению кровельные и фасадные работы. Также ведется монтаж инженерных коммуникаций. Отделочные работы выполнили на 50%. Завершить ремонт планируется в 2026 году.

