Два миллиона — и ни машины: блогер уже семь месяцев ждет купленный на аукционе автомобиль

Блогер из Приморья Татьяна в соцсети рассказала, как на протяжении семи месяцев ждет обещанный автомобиль, который должны были доставить в РФ сотрудники компании по привозу машин. Девушка заплатила на аукционе 2 млн руб., сообщил vostokmedia.com.

Девушка рассказала, что в рамках рекламной акции сотрудничала с одной компанией по привозу машин. Когда с супругом решили покупать автомобиль, обратились к сотрудникам этой же компании. Покупатель и посредник достигли следующих договоренностей: срок доставки не более трех месяцев и транспортировка через Южную Корею.

Блогер рассказала, что купили автомобиль на аукционе 16 июня. На пароходе, куда его должны были отправить, авто не оказалось. Девушка переживала, что машину доставят после 1 декабря — дня, когда вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора. В компании исключали такую возможность. Однако на данный момент машина не пересекла границу РФ.

Блогер рассказала о новом предложении компании: машину продают в Японии. Девушке обещают вернуть деньги. Татьяна не понимает, почему компания с рекламой с заявлениями о большом опыте не выполнила требования клиента.

Ранее сообщалось, что депутат Колунов заявил о разработке новых законов на фоне скандала с Долиной.