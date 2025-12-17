В Госдуме заявили, что судебный скандал с квартирой Долиной открыл новую проблему

Громкое судебное дело певицы Ларисы Долиной, оставшейся и без денег, и без московской квартиры в Хамовниках, стало не просто медийным скандалом, а системным сигналом для законодателей. Как заявил в эксклюзивном комментарии RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, эта ситуация обнажила серьезную проблему в области защиты прав добросовестных участников рынка недвижимости.

Реакция последовала: в парламенте уже разработан пакет конкретных инициатив, призванных создать новые механизмы безопасности для всех россиян, покупающих или продающих жилье.

Парламентарий раскрыл три ключевые детали, которые могут вскоре стать законом. Первая — обязательное страхование рисков при сделках с единственным жильем, будь то у продавца или покупателя. Эта мера должна финансово защитить сторону, которая может оказаться в критической ситуации в случае срыва или оспаривания сделки.

Вторая инициатива — обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью. Нотариус, как независимое лицо, будет нести ответственность за проверку юридической чистоты и дееспособности участников, что станет дополнительным фильтром против мошенничества.

Третье и, пожалуй, самое понятное для обывателя предложение — введение семидневного периода «охлаждения» для сделок с недвижимостью. В течение этой недели любая из сторон сможет относительно беспрепятственно отказаться от соглашения, получив своего рода «испытательный срок» для окончательного решения.

Важность дела Долиной подчеркивает и позиция Верховного суда РФ, который включил этот казус в свой обзор судебной практики. Это означает, что выводы по нему станут ориентиром для всех нижестоящих судов при рассмотрении аналогичных споров.

По словам Колунова, сейчас ключевая задача — формализовать разработанные инициативы в конкретные законопроекты и запустить их в работу. Если эти меры будут приняты, российский рынок недвижимости может получить долгожданный инструментарий, который не только усложнит жизнь мошенникам, но и даст гражданам реальные возможности защититься от потери и денег, и крыши над головой в результате одной рискованной сделки.

