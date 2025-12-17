«Это и есть новая бедность»: россияне рассказали, как вынужденно живут от зарплаты до зарплаты
Социолог Девлешова назвала ситуацию с нехваткой денег «феноменом новой бедности»
Фото: [REGIONS/Владимир Ерастов]
Россияне стали обращать внимание, что заработной платы едва хватает на базовые потребности, сообщил nashgorod.ru. Социолог Наталья Девлешова связывает изменения жизни среднего класса с «феноменом новой бедности».
34-летний маркетолог из Тюмени Анна Жукова рассказала, что раньше ежемесячно она могла выделять из семейного бюджета 20-30 тыс. руб. Иногда и 50 тыс. руб. Эти деньги семья откладывала на реализации своих масштабных желаний.
«Сейчас — ноль. Иногда уходим в минус. Хотя зарплата почти не изменилась», — рассказала Анна.
Инженер с 15-летним стажем Игорь Воробьев рассказал, что раньше покупал продукты спокойно: мужчина не смотрел на ценники. Теперь он обращает внимание на стоимость, выбирает более экономные варианты. Россиян считал, что живет в достатке. Теперь же ситуация изменилась.
«Для меня это тяжелая ситуация», — признается мужчина.
Социолог Девлешова отметила, что формально людей нельзя назвать бедными. У большинства есть недвижимость и автомобили. По мнению эксперта, ключевым маркером среднего класса считается наличие финансовой подушки. Сейчас откладывать могут не многие семьи.
«Мы наблюдаем феномен новой бедности», — пояснила социолог Наталья Девлешова.
Эксперт высказала мнение, что бедность — это период, когда человек живет от одной заработной платы до следующей.
«Даже если она (бедность. — Прим. ред.) не отражена в статистике», — подчеркивает Девлешова.
