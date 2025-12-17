«Это и есть новая бедность»: россияне рассказали, как вынужденно живут от зарплаты до зарплаты

Россияне стали обращать внимание, что заработной платы едва хватает на базовые потребности, сообщил nashgorod.ru. Социолог Наталья Девлешова связывает изменения жизни среднего класса с «феноменом новой бедности».

34-летний маркетолог из Тюмени Анна Жукова рассказала, что раньше ежемесячно она могла выделять из семейного бюджета 20-30 тыс. руб. Иногда и 50 тыс. руб. Эти деньги семья откладывала на реализации своих масштабных желаний.

«Сейчас — ноль. Иногда уходим в минус. Хотя зарплата почти не изменилась», — рассказала Анна.

Инженер с 15-летним стажем Игорь Воробьев рассказал, что раньше покупал продукты спокойно: мужчина не смотрел на ценники. Теперь он обращает внимание на стоимость, выбирает более экономные варианты. Россиян считал, что живет в достатке. Теперь же ситуация изменилась.

«Для меня это тяжелая ситуация», — признается мужчина.

Социолог Девлешова отметила, что формально людей нельзя назвать бедными. У большинства есть недвижимость и автомобили. По мнению эксперта, ключевым маркером среднего класса считается наличие финансовой подушки. Сейчас откладывать могут не многие семьи.

«Мы наблюдаем феномен новой бедности», — пояснила социолог Наталья Девлешова.

Эксперт высказала мнение, что бедность — это период, когда человек живет от одной заработной платы до следующей.

«Даже если она (бедность. — Прим. ред.) не отражена в статистике», — подчеркивает Девлешова.

Ранее сообщалось, что большинство россиян планируют потратить на новогодние подарки 10 тыс. руб.