«Скромные праздники». Большинство россиян потратит на подарки не больше 10 тысяч рублей: что стоит за экономией?

Согласно свежему исследованию холдинга «Ромир», россияне планируют встречать Новый год с достаточно скромным бюджетом на подарки. Основная доля граждан (70%) не намерена превышать лимит в 10 тысяч рублей на все праздничные презенты, сообщает ТАСС.

Распределение планируемых трат выглядит следующим образом:

Каждый пятый (21%) постарается уложиться в сумму до 2 000 рублей.

Более четверти опрошенных (26%) отложили на подарки от 2 до 5 тысяч рублей.

Сумму от 5 до 10 тысяч рублей готовы потратить 23% респондентов.

На бюджеты выше 10 тысяч рублей ориентируется значительно меньше людей: 10% планируют потратить 10-15 тысяч, 4% — 15-20 тысяч.

Всего 2% соотечественников допускают траты на подарки, превышающие 30 тысяч рублей.

Параллельно с финансовыми предпочтениями исследование выявило и настроения, связанные с созданием праздничной атмосферы. Более половины россиян (51%) твердо намерены наряжать елку и украшать свое жилище. Еще 22% опрошенных сделают это при условии, что у них появится соответствующее настроение. При этом 14% респондентов не планируют заниматься декором вовсе, а 13% пока не определились с решением.

Наиболее активными адептами новогоднего уюта стали граждане в возрасте 35-44 лет — 60% из них готовы к украшению дома. Эксперты предполагают, что такая активность во многом обусловлена наличием в семьях этой возрастной категории детей, для которых праздничная обстановка особенно важна.

