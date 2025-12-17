Фальшивый алкоголь на праздник: в МВД рассказали, как не купить отраву и распознать подделку

В преддверии новогодних праздников некоторые россияне приобретают алкоголь. В кузбасском главке МВД журналистам показали бутылки с фальсификационными напитками, чтобы граждане по внешнему виду могли сразу выявлять подделку, сообщил VSE42.RU .

Выбирая алкогольную продукцию, важно внимательно изучить товар перед покупкой. В первую очередь, на бутылке должна быть четко указана дата розлива. Сама упаковка не должна иметь признаков повреждений или низкого качества. Обязательным элементом является наличие акцизной марки. Стоит помнить, что и ее могут подделать.

Для проверки подлинности акцизной марки рекомендуется использовать официальное мобильное приложение «Антиконтрафакт». После сканирования кода в программе должна отобразиться детальная информация: данные о производителе и конкретной точке продаж. Особое внимание следует обратить на возможную отметку о том, что данная бутылка уже была продана ранее — это может быть явным признаком фальсификата.

На рынке подделывают практически весь спектр алкогольных напитков — от вина и коньяка до текилы и виски. Однако, по статистике, наиболее часто объектом подделки становится водка, что объясняется высоким спросом и относительно простой технологией фальсификации.

«Много контрафактной продукции. Она изготавливается из спирта неизвестного происхождения – с различными добавками типа метанола», — рассказал на брифинге начальник отдела экспертно-криминалистического центра областного МВД Антон Югов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ограничат продажу алкоголя с 1 марта.