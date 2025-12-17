«Дворы — не место для алкомаркетов»: в Подмосковье ограничат продажу алкоголя с 1 марта
Продажу алкоголя в подмосковных дворах сократят до двух часов в день
Фото: [istockphoto.com/Stockah]
В Подмосковье вводятся беспрецедентные ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, находящихся в жилой зоне.
С 1 марта 2026 года такие точки, расположенные во дворах многоквартирных домов, смогут реализовывать спиртные напитки лишь два часа в сутки — с 13:00 до 15:00. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
«С 1 марта 2026 года алкоголь в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах многоквартирных домов, можно будет продавать только два часа в день – с 13 до 15 часов. Соответствующий закон был принят Мособлдумой», – процитировал парламентария информагентство.
Это решение продолжает политику ужесточения оборота алкоголя вблизи жилых домов.
Ранее для магазинов был введен лицензионный фильтр: с 1 сентября право на продажу алкоголя получили только те, чей вход выходит на улицу и находится в пределах 30 метров от проезжей части. Кроме того, с той же даты действует ночной запрет на продажу спиртного с 23:00 до 8:00 в кафе и барах при жилых домах (рестораны являются исключением).
По словам Брынцалова, эти меры уже дали результат: более 1,2 тысячи магазинов прекратили торговать алкоголем, а еще свыше 1,3 тысячи точек ожидают отзыва лицензий по истечении их срока.
«Подмосковные дворы должны быть территорией отдыха и спокойствия, в них не место алкомаркетам и псевдокафе», — заключил Брынцалов.