В Подмосковье вводятся беспрецедентные ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, находящихся в жилой зоне.

С 1 марта 2026 года такие точки, расположенные во дворах многоквартирных домов, смогут реализовывать спиртные напитки лишь два часа в сутки — с 13:00 до 15:00. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«С 1 марта 2026 года алкоголь в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах многоквартирных домов, можно будет продавать только два часа в день – с 13 до 15 часов. Соответствующий закон был принят Мособлдумой», – процитировал парламентария информагентство.

Это решение продолжает политику ужесточения оборота алкоголя вблизи жилых домов.

Ранее для магазинов был введен лицензионный фильтр: с 1 сентября право на продажу алкоголя получили только те, чей вход выходит на улицу и находится в пределах 30 метров от проезжей части. Кроме того, с той же даты действует ночной запрет на продажу спиртного с 23:00 до 8:00 в кафе и барах при жилых домах (рестораны являются исключением).

По словам Брынцалова, эти меры уже дали результат: более 1,2 тысячи магазинов прекратили торговать алкоголем, а еще свыше 1,3 тысячи точек ожидают отзыва лицензий по истечении их срока.