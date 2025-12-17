Фонтан‑рекордсмен из принтера: в ЖК «Римский» создали 12‑метровую стелу и попали в Книгу рекордов России

В жилом комплексе «Римский» находится фонтан, напечатанный на 3D‑принтере. Объект официально внесен в Книгу рекордов России как самый высокий фонтан, сообщил REGIONS.

Высота стелы составляет порядка 12 метров. Ее общая масса приближается к 20 тоннам. Конструкция, установленная на округлом постаменте, визуально напоминает современную абстрактную стелу. Каркас сооружения был напечатан на промышленном 3D-принтере из 50-ти крупноформатных бетонных блоков, которые впоследствии были интегрированы в единую структуру.

Для отделки использовался высокопрочный цветной архитектурный бетон с инертными наполнителями из натуральной каменной крошки. Проект был реализован при технологическом содействии инновационного центра «Сколково». С наступлением зимнего сезона гидротехническое сооружение будет законсервировано в соответствии с регламентом технического обслуживания.

