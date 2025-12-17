Добрый контролер из Красногорска направит подаренные пассажирами деньги на лечение и обустройство дома

Добрый контролер из Красногорска Нина Бандур рассказала, на что направит деньги, которые ей подарили пассажиры. По словам женщины, она планирует потратить их на лечение и обустройство дома в Ставропольском крае, где необходимо завершить ремонт.

Нина Бандур работает на станции «Опалиха». Пассажиры любят ее за искренние приветствия, теплые слова и умение поддержать уставших людей после рабочего дня.

«Людям сейчас тяжело, всем. Я просто хочу, чтобы было больше добра», — сказала она.

На юбилей контролера пассажиры устроили сюрприз. Так, почти 500 человек собрали для Нины Михайловны 160 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стартовал прием заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело».